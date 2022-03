Homem é vítima de tentativa de homicídio, em Campo Mourão

Um homem ainda não identificado foi vítima de um atentado na tarde desta sexta-feira, em Campo Mourão. Ele foi ferido a facadas e também havia sinais de espancamento na região da cabeça. O crime ocorreu na rua Ponta Grossa, no jardim Tropical.

Ele estaria pernoitando em uma casa cedida por uma pessoa e saiu no início da tarde de hoje. Ao retornar, chegou ferido e o Siate foi acionado para prestar o atendimento. A Polícia Militar e o Samu também deram apoio e o homem foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro para cuidados médicos. Como ele não conseguia se comunicar com os policiais, não se sabe as circunstâncias do crime e quem são os autores.