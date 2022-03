Paraná Supermercados fará sorteio de casa no valor de R$ 200 mil, neste domingo

Em mais um promoção em reconhecimento ao cliente, o Paraná Supermercados fará neste domingo o sorteio da Promoção “Minha Casa dos Sonhos”. São mais de R$ 350 mil em prêmios, incluindo Iphones 12, Scooters Elétricas, Bicicletas Oggi Aro 29, Vale-Compras de R$ 1,5 mil, Notebooks e Microondas, 1 prêmio por loja.

E para fechar o maior sorteio da história do Paraná Supermercados, um dos clientes participantes da campanha vai ganhar uma casa no valor de R$ 200 mil reais. O sorteio acontece a partir das 10 horas da manhã deste domingo (27).

Os clientes ainda têm até este sábado, dia 26, para aproveitar as ofertas e depositar seus cupons na urna, lembrando que a cada R$ 100,00 em compras, você ganha um cupom para participar.

No ano passado, entre outros prêmios, o Paraná Supermercados sorteou um veículo BMW na campanha em comemoração ao aniversário de 38 anos da empresa, em Campo Mourão. O ganhador do veículo, avaliado em mais de R$ 200 mil, foi o trabalhador da construção civil de Campo Mourão, Darci Quintino da Silva, 57 anos.

Com o dinheiro da venda do veículo ele comprou a casa própria e saiu do aluguel. Mas como é cliente assíduo do Paraná Supermercados, ele está concorrendo novamente. “Espero que a sorte continue do meu lado. Estou concorrendo com vários cupons”, afirmou ele.

Além de Campo Mourão, o Paraná Supermercados mantém lojas em Ivaiporã, Cianorte, Pitanga e Goioerê.