Homem é vítima de tentativa de homicídio a facadas em Roncador

Um homem de 45 anos foi vítima de tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira, 4, na cidade de Roncador. O crime ocorreu por volta das 16h15, na rua Piratininga, no Jardim Anchieta.

G. de A. levou vários golpes de faca no tórax, no dorso e na perna direta. A equipe da Defesa Civil do município foi acionada para prestar socorro e a Polícia Militar também esteve no local.

Após os primeiros atendimentos, o homem foi conduzido em estado grave ao Hospital Municipal. A Polícia Militar já possui a identidade do suspeito que está foragido.

HELICÓPTERO DO SAMU ESTAVA NA CIDADE

Devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser transferido e foi encaminhado ao hospital Universitário de Maringá.

Coincidência, ou não, o helicóptero do Samu encontrava-se em Roncador, onde havia sido acionado para atender um paciente idoso com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

No entanto, um pouco antes do helicóptero pousar, o idoso acabou falecendo. Com isso a equipe prestou o atendimento ao homem esfaqueado agilizando o encaminhamento para o hospital de Maringá.

Com informações e fotos: Jorge Tolim/Voceeregiao