Homem é preso com seis pneus avaliados em R$ 6 mil cada um

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, um morador de Campo Mourão por receptação de pneus furtados. Na casa dele, no jardim Canadá, os investigadores encontraram seis pneus aro 24, utilizados para pivô de irrigação, avaliados em R$ 6.000,00 cada unidade.

O homem de 28 anos foi autuado por receptação. Os pneus foram furtados ontem à noite de uma propriedade na área rural de Peabiru.

Os policiais realizavam uma operação de repressão qualificada no combate ao furto e receptação de objetos, quando foram informados sobre o morador do jardim Canadá, que estaria com os produtos furtados em sua residência. A equipe realizou um trabalho de vigilância no local, e após certo tempo o suspeito foi abordado chegando em casa.

Na vistoria feita no imóvel, os policiais encontraram os pneus. Ao ser indagado sobre a origem dos produtos, ele não soube informar. O rapaz foi detido e juntamente com os objetos recuperados, encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

Com informações e foto: Polícia Civil