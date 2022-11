Homem é vítima de estelionato e perde R$ 10 mil

Um morador de Campo Mourão foi vítima de estelionato praticado por dois homens na tarde de ontem, enquanto caminhava pela rua Eulália Carneiro de Campos e perdeu R$ 10 mil. Ele disse que primeiro foi abordado por um homem que dizia ser morador de Mamborê, o qual perguntou onde ficava determinada loja.

A vítima respondeu que não tinha conhecimento e continuou andando. Na sequência, um segundo homem se aproximou e igualmente relatou que era morador da cidade de Mamborê. Ele também perguntou onde ficava a mesma loja e a vítima repetiu que não sabia.

Após isso, ele conta que começou a sentir as vistas escurecidas e se lembra que entrou em um veículo VW/Gol de cor branca, modelo novo, no qual estavam dois homens. A vítima relata que entrou no veículo espontaneamente e seguiram até a área central, mais precisamente em uma agência bancária na rua São José.

Em seguida relatou que efetuou um saque no valor de R$ 10.000,00 e retornou ao carro onde estavam os homens. Ainda segundo o homem, por volta das 14h os homens o conduziram até o local onde o haviam abordado, e então ele teria desembarcado e ido para a residência.

O homem relatou que não lembra de ter sofrido ameaças ou coação durante o tempo que permaneceu na presença dos autores, e que só se lembra que os homens disseram que precisavam de dinheiro, mas não se recorda de ouvir alguma justificativa por partes dos estelionatários.

Câmeras de segurança flagraram que por volta das 12h15, um veículo Gol com as mesmas características narradas pela vítima nas proximidades do banco. A PM não tem pistas da dupla criminosa.