Homem é sequestrado e morto em Corumbataí do Sul; filho foi poupado pelos criminosos

Em mais um crime bárbaro registrado nas últimas horas na região, um homem foi sequestrado e morto pelos bandidos, em Corumbataí do Sul. O assassinato ocorreu na noite desta quinta-feira, na saída para um local conhecido por Fazendinha.

Ao menos dois homens chegaram à residência da vítima e o renderam. Ele e o filho foram amarrados e levados pelos criminosos, mas o rapaz foi abandonado em seguida.

Já o homem seguiu com os bandidos, que o assassinaram durante a madrugada. O corpo do homem, conhecido apenas por “Carneiro”, foi localizado na região do bairro Água da Biquinha, às margens da rodovia.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi morta com um golpe de faca, que atingiu a região arterial do pescoço. A suspeita é que os assassinos pararam o carro rapidamente, desferiram a facada e fugiram abandonando o corpo no local.

A Polícia Militar e a Polícia Civil de Barbosa Ferraz foram acionadas para iniciar as investigações e as buscas pelos criminosos. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime. Segundo as informações, a vítima já trabalhou como motorista na prefeitura de Corumbataí do Sul. (Informações: Coluna do Rato)