Segundo caso da variante delta do coronavírus é confirmado no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou nesta sexta-feira (25) o segundo caso da cepa B.1.617 no Paraná, popularmente conhecida como variante indiana, ou delta, segundo a nova classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS). A identificação do caso, novamente em Apucarana, na 16ª Regional de Saúde, foi realizada por sequenciamento genômico do vírus SARS-CoV-2, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Trata-se de uma mulher de 42 anos, gestante, residente do Japão, que chegou ao Brasil no dia 05 de abril. Ela realizou a coleta de exame RT-PCR para diagnóstico da Covid-19 antes de embarcar, tendo resultado negativo para a doença. Dois dias após sua chegada, em 07 de abril, a gestante iniciou sintomas respiratórios, fez um novo exame, sendo positivo.

A paciente precisou ser internada no dia 15 de abril e, devido ao agravamento dos sintomas, em 18 de abril passou por uma cesariana de emergência e foi a óbito no mesmo dia.

O recém-nascido, prematuro de 28 semanas, ficou internado até o dia 18 de junho e teve o resultado do exame negativo para a infecção da Covid-19. Atualmente, o bebê está saudável e segue em acompanhamento pelo município. Os demais integrantes da família desta gestante seguem saudáveis.

CONTATO

Esta gestante era amiga próxima da filha da primeira pessoa confirmada com a variante indiana no Paraná. Esta filha confirmou que foi visitá-la no dia 07 de abril. Ela teve Covid-19 confirmado, mas fez teste de antígeno (farmácia), não sendo possível realizar análise genética desta pessoa, mas sim de alguns de seus familiares. A Sesa aguarda o resultado de outras duas pessoas desta família. Elas permanecem sob vigilância do município.

NÚMEROS

Desde o início da pandemia, o Paraná enviou 926 amostras de SARS-CoV-2 para sequenciamento genômico. Destes, 600 foram sequenciadas e 326 permanecem em análise.