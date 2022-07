Homem é preso por violência doméstica; mulher sofreu vários ferimentos

Mais um caso de violência doméstica foi ocorreu nesse fim de semana em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada por volta das 15h de ontem, no conjunto Fortunato Perdoncini.

A Polícia Militar foi ao local após receber denúncia de que um homem estaria agredindo fisicamente uma mulher e que a mesma gritava por socorro.

Ao chegar ao local a equipe policial encontrou o agressor bastante agitado e nervoso, dizendo que estava colocando a companheira para fora de casa. Já a mulher relatou que teria corrido para casa de uma vizinha para escapar das agressões.

O casal, segundo a vítima, reside na casa da mãe dele, mas devido ao desgaste no relacionamento, ela decidiu sair de casa. No entanto, por não concordar com a separação, o homem teria começado com as agressões.

Segundo ela, ele lhe agrediu com socos, chutes, bateu em suas costas com um pedaço de ripa de madeira e também com uma foice de “prancha” (de lado).

Enquanto relatava o ocorrido para equipe, o homem com um temperamento bem descontrolado, gritava diversos xingamentos, para a vítima. A mulher apresentava diversos hematomas da agressões. Com a chegada de mais uma equipe de apoio, o agressor foi encaminhado para a delegacia.