Idoso socorrido por policiais após sofrer infarto e bater bicicleta em viatura morre no hospital

O idoso Albino Pedro de Carvalho, 74 anos, faleceu na sexta-feira, 15, um dia após sofrer um infarto e ser reanimado por equipes da Polícia Militar (Choque), na avenida Pedro Viriato. A equipe policial passava pela rua, quando o idoso acabou cruzando na frente com a bicicleta.

O policial ao volante ainda tentou desviar com a viatura, mas Carvalho ainda bateu com a bicicleta no veículo e caiu. Ao desembarcarem da viatura os policiais perceberam que ele estava sofrendo um infarto.

Rapidamente eles iniciaram o trabalho de massagem cardíaca para reanimação do idoso e acionaram o Samu. Carvalho foi reanimado e encaminhado ao hospital, mas no dia seguinte acabou falecendo. O corpo foi sepultado nesse sábado, em Ubiratã.