Homem é preso por violência doméstica e ameaça em Janiópolis

Uma ocorrência de violência doméstica e ameaça mobilizou a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (23), na região central de Janiópolis.

No local, a vítima relatou que vem se desentendendo com o companheiro, e que por diversas vezes foi agredida fisicamente, com empurrões, chutes e puxões de cabelo. Segundo o relato, na tarde desta quinta-feira o homem voltou a empurrá-la por duas vezes e ainda proferiu ofensas e xingamentos de baixo calão, causando grande abalo emocional.

A mulher manifestou o desejo de representar criminalmente contra o agressor. Diante da denúncia, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a vítima, à 13ª Central Regional de Flagrantes de Campo Mourão, onde foram adotadas as providências cabíveis.