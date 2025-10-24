Autor de furto de motocicleta é identificado e preso em Campo Mourão

Dando continuidade às diligências relacionadas ao furto de uma motocicleta ocorrido no estacionamento da Farmácia Nissei, em Campo Mourão, a Polícia Militar obteve êxito na identificação e prisão do autor do crime na manhã desta quinta-feira, 23.

Enquanto uma equipe atuava na confecção do boletim e recuperação da Honda/CG 125 Fan furtada, outra equipe teve acesso às imagens das câmeras de segurança do local, que permitiram reconhecer o suspeito. As filmagens foram mostradas à vítima, que confirmou a identidade do indivíduo, apontando que ele havia estado na farmácia durante a madrugada, ameaçando e perturbando os funcionários.

Com base nas informações, foi iniciado patrulhamento, e o homem acabou localizado no cruzamento da avenida Capitão Índio Bandeira com a rua Interventor Manoel Ribas. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (16ª SDP) para as devidas providências.