Homem é preso por violência doméstica após derrubar filho e agredir mulher

Em mais um caso de violência doméstica em Campo Mourão, um homem foi preso após ameaçar a ex-mulher e a mãe dela. Muito alterado e agressivo, ele não obedeceu a voz de abordagem quando os policiais chegaram.

Foi necessário o uso de força, assim como algemas para conter e encaminhar o suspeito até à delegacia. As vítimas contaram que após a separação o rapaz passou a visitar constantemente os dois filhos, porém neste domingo ele chegou até à residência, visivelmente alterado e ficou sentado na área com os filhos, momento em que derrubou o mais novo, de dois anos no chão.

A mãe da criança informou que ao ver o que havia acontecido foi socorrer o filho. O ex-marido, no entanto a seguiu até o interior da residência, onde iniciou as agressões com socos, tapas e fazendo ameaças de morte.

A mãe dela, ao visualizar que a sua filha estava sendo agredida interveio na situação e acionou a PM. Durante o percurso até a delegacia o homem apresentou-se muito alterado, proferindo palavrões e batendo na viatura, o que chegou a danificar o compartimento de condução de detido.

Na delegacia ele ofereceu resistência novamente, sendo necessário o uso do espargidor para contê-lo. Durante a confecção do boletim de ocorrência a vitima recebeu uma ligação informando que duas pessoas teriam ido até sua residência com um Fiat Uno de cor vermelha e teriam dito que iriam matá-la e atear fogo na casa assim que fosse possível.