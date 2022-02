Mulher é detida em flagrante após arrombar creche em CM

Uma mulher de 32 anos foi detida na tarde desse domingo no interior do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Doce Magia, em Campo Mourão após arrombar o local para furtar. Ela confessou ser usuária de drogas e estava vestida com roupas da personagem infantil “Cinderela” pertencente ao estabelecimento de ensino.

Conforme as informações, a diretora do estabelecimento foi acionada pela empresa de segurança responsável pelo monitoramento do local e que possivelmente havia alguém no interior da escola.

A diretora e um funcionário da empresa de monitoramento foram até a escola e verificaram que uma das janelas de vidro estava quebrada. Em busca ao interior do estabelecimento eles localizaram uma mulher escondida no interior de uma das salas de aula.

Ela estava vestida com uma roupa pertencente à escola (roupa de cinderela). A mulher já estava com uma máquina de alta pressão e um aparelho de DVD.

Com a chegada da Polícia Militar, ela foi presa e encaminhada, juntamente com os objetos, até a delegacia de Polícia Civil.