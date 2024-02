Homem é preso por estupro de vulnerável em Engenheiro Beltrão

Um homem foi preso na tarde de ontem, acusado de estupro de vulnerável, na cidade de Engenheiro Beltrão. A vítima éuma mulher com problemas mentais, e que faz uso de medicação controlada. O suspeito, de 29 anos, foi detido em um ônibus, próximo a Terra Boa.

A denúncia chegou ao conhecimento da Polícia Militar, logo após o crime, por uma assistente social do município. No entanto, o suspeito já havia embarcado em um ônibus, na rodoviária, com destino a Cianorte. A equipe policial foi atrás pela rodovia PR-082, e solicitou apoio da Polícia Militar de Terra Boa para que interceptasse o coletivo.

Com isso, o ônibus foi parado antes de chegar no trevo de Terra Boa, e o homem recebeu voz de prisão. Questionado sobre o fato, ele afirmou que esteve com a vítima, mas negou o crime, dizendo que havia percebido que ela tinha problemas mentais.

A equipe manteve contato uma assistente social, a qual havia feito a denúncia, e estava na casa da vítima. Segundo ela, a mulher havia ficado com as roupas cheias de carrapichos.

Além de confirmar a relação sexual, a mulher disse que o agressor havia prometido casar com ela. O abuso teria ocorrido em uma área de mata e, nas roupas do suspeito, também foram encontrados carrapichos.

Além disso, em sua carteira, os policiais encontraram uma porção de maconha. Ele disse o entorpecente seria para consumo pessoal, e que usa todos os tipos de drogas ilícitas. Diante de todas as evidências, o homem foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para os procedimentos cabíveis.