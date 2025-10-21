Homem é preso por descumprir medida protetiva em Nova Cantu

A Polícia Militar prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva em Nova Cantu. A ocorrência foi registrada na noite de ontem.

De acordo com a PM, uma mulher entrou em contato com o Copom relatando que seu ex-companheiro estaria tentando entrar em sua residência. A equipe deslocou-se rapidamente até o local e encontrou a vítrima em via pública.

Ela informou que o homem havia entrado três vezes no quintal da casa, mesmo após ser advertido para ir embora, continuando a importuná-la. A vítima possui uma medida protetiva vigente expedida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina.

Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito em um bar, a cerca de 100 metros da residência. Ele recebeu voz de abordagem e, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Diante da confirmação da medida protetiva e do relato da vítima, o homem recebeu voz de prisão. Como apresentava sinais de embriaguez e porte físico avantajado, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dele e da equipe policial.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para os devidos procedimentos legais.