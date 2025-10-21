Mulher é assaltada em Goioerê e bandidos levam caminhonete
Por Redação Tasabendo em 21 de outubro, 2025 às 09:44
Uma moradora de Goioerê foi assaltada por dois homens armados e encapuzados no final da tarde de ontem em uma residência da rua Campo Mourão, no jardim Morumbi.
A vítima foi rendida e teve sua camioneta Amarok levava pela dupla. Uma câmera de segurança captou o momento em que os ladrões entraram na casa e, depois de cerca de 30 segundos, deixam o local com o veículo.
Rapidamente a Polícia Militar foi acionada, iniciou uma perseguição, mas os criminosos conseguiram escapar seguindo em direção a Rancho Alegre D’Oeste. Equipes policiais de outras cidades da região também foram mobilizadas, mas até o momento o veículo não foi localizado.
Com informações: Goionews
