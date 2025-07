Homem é preso por desacato e resistência durante abordagem da Polícia Militar

Um homem foi preso após desacatar policiais militares e resistir à abordagem no jardim Lar Paraná, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada no início da madrugada desta terça-feira, 22

A equipe realizava patrulhamento de rotina quando foi acionada para verificar a presença de um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades da rua Shuei Uestuka. Conforme a denúncia, o homem, que trajava blusa escura com detalhes brancos e chapéu branco, estaria observando o interior de residências da região.

Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito na rua das Cajueiras. Ele apresentava sinais de embriaguez e estava visivelmente alterado. Ao receber ordem de abordagem, se recusou a colaborar e demonstrou resistência.

A situação atraiu a atenção de populares, que se aglomeraram no local e tentaram interferir na ação policial. Após advertência da equipe quanto às consequências legais, os presentes se afastaram, permitindo a continuidade da abordagem.

Nesse momento, o suspeito passou a desacatar os policiais com palavras ofensivas. Diante da conduta, foi dada voz de prisão, ocasião em que o homem reagiu fisicamente, empurrando um dos agentes. Para contê-lo, foi necessário o uso seletivo da força, conforme as técnicas previstas pela Polícia Militar do Paraná.

Após ser contido, o indivíduo foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, na sequência, conduzido à 16ª Subdivisão Policial para os procedimentos cabíveis.