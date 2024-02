Casa da Cultura de Campo Mourão passa por reformas

A Casa da Cultura de Campo Mourão, inaugurada em 1980, está passando por um processo de reforma para aprimorar suas instalações. As obras incluem a instalação de um novo auditório com capacidade para 200 pessoas, atendendo às demandas dos artistas que frequentam o espaço cultural.

Entre as melhorias destacam-se o revestimento do tablado do palco com um novo piso de madeira, proporcionando uma superfície mais adequada para a realização de espetáculos e eventos. Além disso, está sendo realizado o nivelamento do piso com cimento queimado, facilitando a manutenção, e a implementação de sistema de climatização. Um depósito para armazenar cadeiras e mesas utilizadas durante os eventos também está sendo criado.

Como parte da reforma, será instalado um sistema de som e iluminação, utilizando equipamentos anteriormente destinados ao Teatro Municipal. Outra melhoria significativa é a iluminação externa, que destacará o prédio durante a noite, valorizando sua arquitetura. As calçadas ao redor do edifício e as áreas dos fundos estão sendo pavimentadas com pavers, proporcionando uma nova utilização do espaço e tornando-o mais integrado e acessível.

O secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, expressa sua satisfação com as reformas em andamento. “A Casa da Cultura é o principal espaço dedicado à cultura em Campo Mourão. As melhorias revitalizarão o local, fortalecendo as atividades teatrais, musicais, de dança e artes visuais, e proporcionando à cidade um novo auditório com capacidade para 200 pessoas.”