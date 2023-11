Homem é preso por ameaçar vizinhos e PM com facão

Armado com um facão, um homem fez ameaças aos vizinhos, no jardim Cidade Nova, e até policiais militares no momento em que chegaram para atender a ocorrência.

Tudo aconteceu no início da noite de ontem, por volta das 19h30. Durante desentendimento com vizinhos, o indivíduo armou-se com um facão e passou a fazer ameaças.

Mesmo com a chegada dos policiais, ele não se intimidou e desobedeceu a ordem de abordagem, proferindo xingamentos e ameaças de morte à equipe policial.

Para contê-lo, foi necessário o uso de técnicas de imobilização e até mesmo o uso de espargidor de gás de pimenta. Contido, ele foi encaminhado para a delegacia de Campo Mourão. O facão também foi apreendido.