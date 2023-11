Embriagado e sem habilitação, homem é detido em Mamborê

Um homem foi preso no início da noite de ontem, em Mamborê, por embriaguez ao volante e por não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, a equipe policial apreendeu duas pedras de crack ao lado do carro que ele dirigia, um GM Meriva.

A PM recebeu denúncias de que dois homens estariam em um bar afastado da cidade intimidando as pessoas. Quando a equipe chegou, a dupla já havia saído.

Com informações de que os dois suspeitos iriam buscar drogas na cidade, os policiais começaram patrulhamentos em locais onde ocorre, com freqüência, denúncias de venda de entorpecentes.

Logo em seguida o veiculo foi identificado circulando na entrada do conjunto Santa Luzia. Na tentativa de fugir da abordagem, o condutor perdeu o controle e parou em meio a uma construção civil.

A equipe conseguiu fazer a abordagem, identificando ambos como indivíduos já conhecidos no meio policial por diversas ocorrências e denuncias de trafico de drogas. Na vistoria, os policiais localizaram dois papelotes pequenos contendo crack abandonados ao lado do carro.

Ambos admitiram que eram usuários de drogas e que tinham ingerido bebida alcoólica, porém, o motorista negou fazer o teste do bafômetro. O condutor, que além da embriaguez ao volante não possui habilitação, foi encaminhado para a delegacia. O veiculo estava com débitos de licenciamento e foi recolhido ao pátio do destacamento da Polícia Militar.