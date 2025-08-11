Campo Mourão/Futsal empata no fim com o Carlos Barbosa e sobe na classificação da LNF

Foi preciso muita entrega para o Campo Mourão Futsal manter a sua invencibilidade em casa na atual temporada. Este ano o time mourãoense ainda não perdeu jogando em seus domínios, e na noite deste domingo, 10, o Carneirão empatou em 2 a 2 com o Carlos Barbosa, em duelo da 16ª rodada da Liga Nacional.

Apesar de ser melhor em quase toda a partida, Campo Mourão teve de correr atrás do resultado praticamente o tempo todo, e logo aos oito segundos do tempo inicial, levou o primeiro gol, na saída de bola do time gaúcho. Não demorou e Jhonny empatou para Campo Mourão.

No segundo tempo, Carlos Barbosa fez o segundo em erro da defesa mourãoense. O empate veio quando faltavam 17 segundos para o fim da partida, em jogada de goleiro-linha, bem aproveitada por Andrei, que marcou de cabeça, para alegria da torcida presente.

O resultado levou Campo Mourão da oitava para a sétima colocação, em 16 jogos. O próximo compromisso será no dia 17 (domingo), fora de casa, contra o São Lourenço/SC.