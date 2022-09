Homem é preso por abastecer carro em nome de empresa onde já não trabalhava mais

A Polícia Militar prendeu um homem por estelionato, após o mesmo realizar diversos abastecimentos em um posto de combustíveis de Campo Mourão se passando por funcionário de uma empresa.

Ao tentar repetir o golpe nesta quarta-feira, o funcionário do posto desconfiou e entrou em contato com a empresa. Após descobrir que o homem não tinha vínculo com o estabelecimento, a PM foi acionada e prendeu o golpista.

Segundo as informações, ele abasteceu várias vezes no mesmo posto, gerando uma dívida de cerca de R$ 5 mil em combustível. O detido chegou a trabalhar na empresa, mas já havia saído, e continuava se passando por funcionário para realizar abastecimentos.