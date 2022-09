Plano de Cargos e Salários do Magistério é entregue para votação do Poder Legislativo

Professores, diretores e outros profissionais da Educação lotaram o plenário do Poder Legislativo de Campo Mourão na manhã desta quarta-feira (28), para acompanhar a entrega oficial do Projeto de Lei de Cargos e Salários do Magistério. Trata-se de uma reformulação e atualização do Plano, uma antiga reivindicação da categoria, que agora depende da aprovação dos vereadores para entrar em vigor.

Entre os avanços está a equiparação do salário do professor com o do orientador e a redenominação do cargo do orientador educacional para professor pedagogo. A última revisão do Plano foi em 2004. O prefeito Tauillo Tezelli anunciou que se o projeto for aprovado no mês de outubro, o município já tem condições de conceder os benefícios a partir do mês de novembro.

“Esse é mais um momento histórico para a Educação do município. Essa reformulação foi elaborada com a participação dos professores e traz, além da melhoria nos salários, vários outros avanços”, ressalta a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, que é professora do quadro de carreira do município.

Segundo ela, o novo Plano representa um incremento de quase R$ 7 milhões na folha de pagamento da rede municipal de Educação. “Esse Plano norteia todas as ações da Secretaria, inclusive distribuição de aulas, eleição de diretores, enfim, tudo o que envolve a vida profissional dos servidores”, complementa a secretária.