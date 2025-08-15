11º BPM realiza presta homenagem aos policiais destaques do mês de julho

O 11º Batalhão de Polícia Militar realizou na manhã desta sexta-feira, 15, a solenidade em homenagem aos Policiais Militares que se destacaram no mês de julho de 2025.

Na ocasião, foram agraciados o soldado Jackson dos Santos e o soldado Giovani da Silva Cruz, ambos lotados no Destacamento de Engenheiro Beltrão, pertencente à 1ª Companhia do 11º BPM.

Os militares vêm se destacando pela postura técnica e eficiência operacional, atuando com preparo, disciplina e comprometimento em todas as situações, independentemente da complexidade.

Suas condutas profissionais e dedicação ao serviço policial militar são reconhecidas por todos, refletindo diretamente na segurança da comunidade e elevando o nome da Polícia Militar do Paraná.

O Comando do 11º BPM parabeniza e agradece aos homenageados pelo empenho e dedicação, reforçando que o profissionalismo e a abnegação de policiais como os soldados Jackson e Cruz inspiram toda a tropa e fortalecem o compromisso institucional com a preservação da ordem pública e a proteção da sociedade.