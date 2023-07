Homem é preso e confessa assassinato brutal ocorrido em Campo Mourão

Em uma ação rápida e conjunta entre policiais civis e militares, o autor do assassinato do homem encontrado morto em um riacho, na manhã de hoje, já foi identificado e preso. O corpo foi localizado embaixo de uma ponte que divide os jardins Bandeirantes e Fortunato Perdoncini, em Campo Mourão.

Informações anônimas da comunidade, ajudaram a polícia chegar ao endereço do autor, conforme explica o tenente Leniel, do 11º Batalhão da Polícia Militar. “Recebemos uma informação anônima pelo telefone 190 indicando o possível paradeiro do suspeito o qual estaria tentando apagar as manchas de sangue com cal”, contou o tenente.

Uma equipe foi ao local juntamente com a Polícia Civil e constatou que havia marcas de cal no quintal da casa. O suspeito estava no endereço e confessou o crime, alegando ter matado a vítima após um desentendimento motivado por furto de fios de cobre da casa. “Ele disse que a vítima teria furtado fios da casa e por isso ele a matou, usando uma machadinha”, relatou o tenente.

O delegado-adjunto da 16ª Subdivisão Policial, André Silva Dzisdke, também esteve no local e ouviu o autor do crime. “Ele realmente confirmou ter matado a vítima na sexta-feira, por volta das 11h e já na madrugada de sábado, por volta das 5h, jogou o corpo no riacho. Na residência havia cal espalhado indicando que ele estava tentando esconder o sangue da vítima. Ele também tentou queimar o machado usado no crime”, informou o delegado. Ainda segundo o delegado, os dois eram conhecidos e a vítima sempre a casa do autor.

O homem, de 38 anos, foi encaminhado para a delegacia e a Polícia Civil vai investigar se houve a participação de mais pessoas neste assassinato, o 18º registrado este ano em Campo Mourão.