Homem vai cobrar dívida, atira na casa do devedor e acaba preso

A Polícia Militar prendeu um homem acusado de tentativa de homicídio por disparo de arma de fogo, no conjunto Andorinhas, em Engenheiro Beltrão. A vítima seria uma pessoa que devia dinheiro a ele. A ocorrência foi registrada por volta das 20h50 desse domingo.

Ao chegar ao local da ocorrência, a PM foi recebida pela esposa da vítima. Ela contou que estava em sua residência com o marido e seus filhos, quando um homem conhecido deles teria arrombado a porta, munido de uma arma de fogo e cobrando o seu esposo referente a uma dívida.

Segundo ela, o cobrador disse que se ele não pagasse iria mata-lo. Diante das ameaças o morador saiu do imóvel correndo, momento em que o suspeito efetuou um disparo.

Os policiais constataram a porta da casa danificada, e um vidro onde, a princípio, aconteceu o disparo de arma de fogo. Enquanto a equipe policial colhia as informações, a vítima chegou ao local, e confirmou os fatos relatados por sua esposa.

Ele disse que o autor queria mata-lo devido a dívida. Ainda na residência compareceu uma pessoa que disse que teria ouvido, em um bar, o suspeito dizer que iria matar a vítima.

Os policiais já com apoio das equipes de Quinta do Sol, e Rotam do 11° BPM, foram até um bar, onde localizaram o autor. Bastante alterado, ele disse que a vítima realmente estava lhe devendo, mais que não atirou em ninguém.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. A arma não foi localizada.

