60,8% dos paranaenses vão presentear no Dia dos Pais

Sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e pelo Sebrae Paraná mostra que 60,8% dos paranaenses pretendem presentear neste Dia dos Pais. O percentual é menor do que no ano passado, quando 66,4% planejavam comprar presente para o pai, e foi o mais baixo da série histórica.

Mesmo assim, datas como esta fomentam o varejo e vem em boa hora, tendo em vista que o índice Intenção de Consumo das Famílias (ICF), aferido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), teve a quarta queda consecutiva no Paraná e atingiu o menor patamar do ano em julho.

“O Dia dos Pais é uma importante data comemorativa do segundo semestre e segundo a pesquisa, neste ano, teremos o maior tíquete médio da série histórica, o que é um indicativo de movimentação para o comércio paranaense, projetando um considerável volume de vendas, mesmo que na comparação com o levantamento anterior haja uma ligeira redução de filhos que não presentearão”, avalia o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt.

Dentre os que não vão presentear, o motivo preponderante, para 63,5%, é por ter o pai ausente ou falecido.

PESQUISA DE PREÇO

Na hora de presentear, os filhos fazem pesquisa de preço: 59% buscam as opções na internet e 23,1%, pessoalmente. Somente 17,9% não pesquisam o valor antes de comprar.

“É um volume significativo de pessoas que pesquisam preços na internet, indicativo que os anúncios na rede podem reverter em compra”, comenta o consultor do Sebrae Paraná, Lucas Hahn.

Para isso, a dica para os empresários é estruturar as redes digitais e atualizar com informações relevantes o ano todo, pois, desta forma, a angariação de clientes pode ser permanente.

INFLUÊNCIA NA DECISÃO DE COMPRA

A principal influência na decisão de compra é a qualidade do produto, com 32,3%. O preço baixo é o fator decisivo para 23,8%, enquanto descontos e promoções correspondem a 15,7%.

A qualidade do atendimento do vendedor instiga 14,8% dos consumidores na hora de fechar negócio.

DATA DA COMPRA

O movimento adicional no comércio acontecerá principalmente na próxima semana, já que 61,6% dos entrevistados estão planejando fazer a compra do presente até uma semana antes da data.

Há aqueles que vão deixar para a última hora: 13,5% pretendem fazer a compra no mesmo dia. Por outro lado, tem aqueles que se planejam com antecedência. Os que compram de 8 a 15 dias antes correspondem a 17%; de 16 dias a um mês antes são 5,7% e mais de um mês, 2,2%.

VALOR DO PRESENTE

Se a intenção de presentear caiu, por outro lado, o valor do presente será maior neste ano. O tíquete médio será de R$ 135,16, ante R$ 116,00 no ano passado.

A maior parte dos filhos, 36,9%, vai gastar até R$ 100,00; 26,2% vão comprar presentes entre R$ 101,00 e R$ 150,00; 23,4%, entre R$ 151,00 e R$ 200,00 e os que vão gastar mais de R$ 200,00 serão 13,6%.

METODOLOGIA

A pesquisa da Fecomércio PR e Sebrae Paraná ouviu 378 paranaenses, entre os dias 13 e 20 de julho.