Homem é preso com revólver na área central de Campo Mourão

Um homem de 32 anos foi preso e um revólver calibre .357 foi apreendido durante uma abordagem realizada pela Polícia Militar, por volta das 21h45 dessa terça-feira, na área central de Campo Mourão.

Uma equipe da Rotam realizava patrulhamento pela avenida Goioerê, quando suspeitou de um veículo GM/Vectra, que aumentou a velocidade ao perceber a presença da viatura.

Logo depois, os policiais realizaram a aproximação e efetuaram a abordagem. Com o condutor, que estava sozinho no carro, nada de ilícito foi localizado.

No entanto, durante a busca no veículo, os militares estaduais localizaram a arma de fogo dentro de um compartimento debaixo do volante do carro. O revólver, que estava municiado com cinco cartuchos intactos foi apreendido e encaminhado à delegacia. O homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Com informações: Comunicação Social 11º BPM