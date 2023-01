Polícia Militar lança a Operação Reforço Operacional

Visando oferecer mais segurança à população de todo o Estado, a Polícia Militar deflagra nesta quinta-feira (19), a Operação Reforço Policial.

As ações de reforço com o emprego do efetivo administrativo das unidades da PM serão por meio da execução de atividades preventivas, saturações, abordagens, bloqueios de trânsito em pontos estratégicos, fiscalização de veículos e busca por foragidos da Justiça.

O objetivo é levar a presença real da corporação em todas as localidades e coibir a prática de crimes das mais diversas naturezas. A operação será realizada em dias alternados da semana, sempre com o emprego de policiais que atuam nos setores administrativos da Corporação.

As ações a serem desenvolvidas estarão baseadas nos bancos de dados estatísticos dos sistemas utilizados pela PMPR, e através da análise criminal, conforme planejamento estatístico de cada Unidade.

Com informações: Comunicação Social 11º BPM