Homem é preso com plantação de maconha

As equipes da Rotam e K9 (operação com cães) do 11º Batalhão da Polícia Militar, apreenderam na tarde desta quarta-feira, vários pés de maconha, alguns com cerca de dois metros de altura, em uma residência, na área central de Campo Mourão.

A ocorrência foi registrada na rua Santa Catarina, no conjunto Bela Vista, próximo ao Colégio Mário Quintana. Um homem de 43 anos foi detido e assumiu ser responsável pelas drogas.

Foram apreendidos no local mais de dez pés de maconha, com altura entre um metro e meio a dois metros. Segundo o subtenente J.Silva, comandante da Rotam, a equipe do Setor de Inteligência recebeu denúncia anônima, indicando o endereço.

“As equipes foram ao local, onde constataram essa plantação de maconha. A pessoa que estava no local assumiu ser o dono da droga, informando que cultivava o produto para uso pessoal, mas agora cabe à Polícia Civil fazer a investigação”, disse o subtenente J.Silva.

O detido disse que já morou nos Estados Unidos e Alemanha, onde tinha o hábito de cultivar maconha. “Ele disse que tinha esse hábito em outros países, mas ai explicamos que aqui esse tipo de conduta representa tráfico de drogas”, afirmou J.Silva.

No local os policiais apreenderam também algumas porções de haxixe e sementes de maconha. “Também foi localizada uma logomarca, conhecida na cidade a qual foi apreendida junto a outra grande quantidade de drogas, após uma briga de trânsito. Agora a Polícia Civil deverá investigar para apurar se há alguma conexão com esse outro caso.” Os pés de maconha foram apreendidos e encaminhados para a delegacia.