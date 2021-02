Unespar recebe inscrições gratuitas para Vestibular 2021

A Universidade Estadual do Paraná está com as inscrições abertas para o Vestibular 2021. A inscrição é gratuita e vai até o dia 17 de fevereiro. Em consequência da pandemia, a universidade decidiu alterar a forma de distribuição de vagas para este ano. Neste vestibular os candidatos poderão optar por três formas de seleção. As informações e inscrições estão no site

MESTRADO

O Programa de Pós-Graduação em Ensino Mestrado em Formação Docente Interdisciplinar (PPIFOR), do campus de Paranavaí da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está com inscrições abertas até o dia 12 de fevereiro, para a turma de 2021.

Os interessados devem se inscrever de forma remota, enviando um email para [email protected], informando o assunto como ‘Inscrição de Mestrado’ e no corpo do email, deve conter o nome completo do candidato e demais documentos que estão no edital.

A homologação das inscrições estará disponível em edital publicado no site do programa, até o dia 15 de fevereiro. Para mais informações, acesse o site do PPIFOR.

