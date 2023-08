Homem é preso com moto adulterada pela Rocam

Durante motopatrulhamento tático na tarde dessa terça-feira, 22, a equipe da Rocam apreendeu uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, vermelha, com adulteração. A abordagem aconteceu no Lar Paraná quando um homem saia de uma residência com a moto.

Ao se aproximarem os policiais constataram que a motocicleta encontrava-se com a lanterna esquerda avariada, configurando uma infração de trânsito. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o rapaz, porém, foi verificado que os caracteres do chassi da moto apresentam indícios de adulteração, tais como espaçamento e alternância de tamanho.

Além de indícios de possível regravação sob o chassi original, a equipe verificou que o motor não estava registrado na motocicleta abordada, sendo este pertencente a uma outra Honda/CG 150 Titan, vermelha.

Os policiais deram voz de prisão ao condutor e o encaminharam para a 16ª SDP juntamente com a moto para os procedimentos pertinentes a polícia judiciária.