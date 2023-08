Datas e horários especiais foram estabelecidos na CCT do comércio

A recém-assinada Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para o comércio de Campo Mourão e da região também determinou as datas e horários especiais para a abertura das empresas do segmento até o final de maio do próximo ano. Do calendário negociado pelo Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial) com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam) no acordo para 2023-2024 fazem parte eventos tradicionais que fomentam as vendas.

Foi mantida a abertura do comércio lojista em horário especial – até às 17 horas – nos dois primeiros sábados de cada. Trata-se de uma tradição de décadas em Campo Mourão. No caso de um dos sábados coincidir com feriado, o horário especial será adotado no terceiro sábado do mês.

A CCT estabelece que nas vésperas de datas especiais, o comércio poderá funcionar em horário especial – das 9 às 22 horas. Para os dias 24 e 25 de novembro está prevista a realização da Black Friday, com o funcionamento do comércio na sexta-feira das 9 às 22 horas. No sábado, o atendimento vai se estender das 9 às 17 horas.

O calendário anual prevê ainda a realização do Campo Mourão Liquida (duas vezes por ano, com duração de três dias cada) e da Feira Ponta de Estoque (duas vezes por ano, com duração de três dias cada). Também são contemplados no calendário a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e o Dia dos Namorados.

NATAL

No período que antecede o próximo Natal, o comércio de Campo Mourão e de outros 26 municípios da região poderá funcionar das 9 às 22 horas entre os dias 11 e 15 de dezembro e de 18 a 22 de dezembro. Nos primeiros quatro sábados do mês, o funcionamento poderá se estender até às 17 horas. Já no dia 17 de dezembro (domingo), a CCT prevê o funcionamento das 14 às 20 horas.