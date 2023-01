Homem é preso com fios de cobre que havia acabado de furtar

Um homem de 45 anos que havia cometido furto de fios de cobre, em uma obra em construção, foi preso pela Polícia Militar durante esta madrugada. Ele foi localizado pela PM por volta das 4h50, durante patrulhamento pela avenida Irmãos Pereira.

Os policiais apreenderam com o indivíduo, aproximadamente 100 metros de fios. Com ele também havia um alicate e uma chave de fenda. Ao ser questionado o homem disse que havia furtado o material de uma obra na avenida Irmãos Pereira.

A equipe foi até o local e constatou que ele havia cortado os cabos do poste até o quadro de energia da casa. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Foi verificado que o acusado conta com diversas passagens pela polícia pelo crime de furto, inclusive foi preso pela mesma prática no último dia 4 de janeiro. No ano de 2022 ele já havia sido preso por furto.