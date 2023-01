PM apreende espingarda no distrito de Ourilândia

Durante a tarde dessa terça-feira, 10, a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo em uma residência no distrito de Ourilândia. Os policiais estavam em patrulhamento e, já na saída do distrito, sentido a Barbosa Ferraz, a equipe avistou um rapaz na esquina da rua Guanabara com rua Santa Catarina.

Ele correu ao perceber a presença da equipe. Os policiais desembarcaram e seguiram o rapaz até os fundos de uma casa, porém ele entrou em uma área de mata e não foi localizado.

A moradora se apresentou aos policiais e disse que o rapaz que havia corrido era filho dela. Ela contou que o rapaz tinha uma espingarda em casa, e talvez por medo tenha fugido da equipe.

A mulher autorizou a entrada dos policiais na casa e acompanhou a busca domiciliar. A espingarda foi localizada em cima do guarda-roupas. A arma foi apreendida e encaminhada à delegacia de Barbosa Ferraz.

Com informações: Assessoria de Comunicação 11º BPM