Homem é preso com cigarros e eletrônicos contrabandeados a caminho de Campo Mourão
Por Redação Tasabendo em 7 de agosto, 2025 às 17:11
Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (07), por volta das 10h, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-369, em Corbélia, dirigindo uma caminhonete Fiat Toro carregada com cigarros contrabandeados e eletrônicos.
De acordo com as informações da PRF, durante a abordagem, foi localizado 114 aparelhos celulares, além de diversos volumes de cigarros de origem estrangeira no veículo.
O condutor afirmou “ter pego a carga em Foz do Iguaçu e que a entregaria em Campo Mourão”. A ocorrência foi encaminhada para os procedimentos legais e a devida contabilização da carga de cigarros apreendida.
