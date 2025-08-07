Homem é preso com cigarros e eletrônicos contrabandeados a caminho de Campo Mourão

Por Redação Tasabendo em 7 de agosto, 2025 às 17:11

Foto: PRF

Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (07), por volta das 10h, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-369, em Corbélia, dirigindo uma caminhonete Fiat Toro carregada com cigarros contrabandeados e eletrônicos.

De acordo com as informações da PRF, durante a abordagem, foi localizado 114 aparelhos celulares, além de diversos volumes de cigarros de origem estrangeira no veículo.

O condutor afirmou “ter pego a carga em Foz do Iguaçu e que a entregaria em Campo Mourão”. A ocorrência foi encaminhada  para os procedimentos legais e a devida contabilização da carga de cigarros apreendida.