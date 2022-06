Homem é preso com cerca de 150 kg de fios de cobre furtados de pedreira

Um homem foi preso no final de tarde de ontem com uma grande quantidade de fios de cobre que haviam sido furtados na noite de terça-feira, 7, da Pedreira Casali, em Campo Mourão. Outros dois homens fugiram no momento em que seriam abordados pela Polícia Civil.

Os policiais receberam a informação de que o grupo iria repassar os fios para um ferro-velho, na região do Lar Paraná, e montaram campana para fazer o flagrante.

Assim que se aproximaram, em dois carros, a equipe policial deu voz de abordagem, mas um dos veículos fugiu, ficando apenas um homem com um veículo GM/Monza e cinco sacos contendo cerca de 150kg de fios de cobre.

Ele confessou que a fiação havia sido furtada da Pedreira Casali, mas inicialmente disse que os materiais seriam vendido em Cianorte. No entanto, como o proprietário da empresa já havia registrado o furto na delegacia, o homem de aproximadamente 35 anos acabou confessando a origem do produto furtado.

A Polícia Civil tem informações sobre os dois homens que fugiram e espera capturá-los em breve. O detido foi encaminhado para a delegacia juntamente com o material apreendido.