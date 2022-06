PM recupera veículo de agricultor que teve casa assaltada em Farol

Um casal morador no distrito de Martinópolis, em Farol, teve a casa assaltada no último sábado de manhã. Três bandidos chegaram por volta das 7h, renderam o casal que foi trancado em um cômodo da residência.

Além de levarem tudo o que encontraram de valor e até carne do freezer, os criminosos reviraram a casa e o guarda-roupas. O morador, que é agricultor, ficou apenas com as roupas do corpo e teve uma picape Fiat Toro levada.

Um filho do casal chegou durante o assalto e também foi rendido pelos criminosos, assim como um casal responsável por uma chácara em Farol, pertencente a um padre. Eles esperavam a moradora, vítima do assalto que também presta serviços na chácara e como ela não apareceu, os dois foram até sua casa, quando também foram dominados.

O casal estava com uma caminhoneta pertencente ao padre, que também foi roubada. O veículo, porém, foi abandonado após ficar sem combustível. Um terceiro carro também foi levado durante o assalto.

A Fiat Toro, pertencente ao agricultor foi recuperada nesta quarta-feira, na cidade de Floresta. Os policiais prenderam um homem que estava com o veículo. Com ele também foi apreendida uma arma de fogo calibre 9mm.

Na busca na residência do detido, foram localizados quatro tipos de entorpecentes: cocaína, ecstasy, maconha e haxixe. O homem foi encaminhado para a 9ª Subdivisão Policial de Maringá, por receptação, porte de arma e tráfico de drogas.