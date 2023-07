PRF apreende veículo carregado com 10 mil maços de cigarros em Eng. Beltrão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu por volta das 23h dessa sexta-feira, 14, um Fiat/Uno carregado com cigarros contrabandeados. A equipe retornava de Maringá, sentido a Campo Mourão, pela PR-317, quando se deparou com o automóvel em alta velocidade e efetuando manobras que ameaçavam os demais veículos.

Ao receber ordem de parada, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade, quando se iniciou acompanhamento tático. Após alguns quilômetros, o motorista abandonou o veículo e correu em meio a uma mata fechada.

Foram realizadas buscas a fim de encontrar o condutor, mas ele conseguiu escapar. Ao verificar o interior do carro, foi constatado que o mesmo estava com várias caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, distribuídos no seu interior e também por baixo dos bancos.

O veículo e os cigarros foram encaminhados ao depósito da Receita Federal em Maringá.