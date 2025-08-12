Homem é preso com arma de fogo e munições em Campina da Lagoa

A Polícia Militar prendeu um homem de 36 anos por porte ilegal de arma de fogo e munições, no bairro Santa Terezinha, em Campina da Lagoa. na noite de ontem. Ele estava próximo à calçada, em frente a uma residência quando a viatura passou e os policiais sentiram um forte odor característico de maconha.

Questionado, o homem admitiu ter acabado de fazer uso da substância, justificando que o cheiro impregnado nas roupas era por esse motivo. Diante da suspeita de que ele pudesse portar mais drogas, foi realizada a abordagem.

Na busca pessoal, os policiais encontraram uma pochete preta na altura da cintura. Dentro dela havia uma arma de fogo do tipo garrucha e treze munições, sendo uma delas já na câmara, pronta para uso.

O homem, de 36 anos, afirmou morar no imóvel em frente ao local onde estava. Ele recebeu voz de prisão e, juntamente com a arma e as munições apreendidas, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.