Homem é preso após roubo a supermercado em Campo Mourão

Na noite de sexta-feira (22), equipes da Polícia Militar de Campo Mourão prenderam um homem suspeito de cometer um roubo em um supermercado da cidade.

De acordo com informações repassadas pela corporação, o indivíduo, de aproximadamente 1,85m de altura, usando camiseta azul, calça jeans, cabelo descolorido e com um pano xadrez azul cobrindo o rosto, entrou no estabelecimento fazendo menção de estar armado. Ele anunciou o assalto e roubou R$ 1.734,00 em dinheiro.

Após a ação, o suspeito fugiu a pé em direção ao bairro Avelino Piacentini. Uma das vítimas chegou a acompanhá-lo até a rua Princesa dos Campos, mas perdeu o homem de vista. Durante o patrulhamento, moradores indicaram que ele teria corrido para uma área de mata nas proximidades.

Com cerco policial e buscas, o homem foi localizado escondido debaixo de troncos. Na abordagem, os militares encontraram em sua posse o valor levado do supermercado. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhados à 16ª Subdivisão Policial para os devidos procedimentos. O dinheiro recuperado também foi levado para a delegacia para ser devolvido ao supermercado.