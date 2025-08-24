Senac Campo Mourão abre inscrições para cursos gratuitos em diversas áreas

O Senac Campo Mourão está com inscrições abertas para cursos 100% gratuitos, em diferentes áreas do conhecimento. As turmas começam em setembro e contemplam opções nas áreas de gastronomia, informática, beleza e saúde, oferecendo oportunidades de qualificação profissional para quem deseja ingressar ou se destacar no mercado de trabalho.

As vagas são limitadas e as matrículas podem ser realizadas pelo site www.pr.senac.br/campomourao ou presencialmente na unidade, localizada na Rua São Josafat, 1651 – Centro, ao lado do Mercadão.

Cursos gratuitos com inscrições abertas

Preparo de Bolos e Tortas – 02/09 a 30/09, das 8h30 às 11h30 (terça, quarta e quinta-feira).

– 02/09 a 30/09, das 8h30 às 11h30 (terça, quarta e quinta-feira). Artesão em Bordado à Mão – 02/09 a 11/02, das 8h30 às 11h30 (segunda a quinta-feira).

– 02/09 a 11/02, das 8h30 às 11h30 (segunda a quinta-feira). Informática Básica – Windows e Pacote Office – 02/09 a 14/10, das 8h30 às 11h30 (terça e quinta-feira).

– 02/09 a 14/10, das 8h30 às 11h30 (terça e quinta-feira). Montador e Reparador de Computadores – 09/09 a 02/04, das 13h30 às 17h30 (terça e quinta-feira).

– 09/09 a 02/04, das 13h30 às 17h30 (terça e quinta-feira). Programador Web – 08/09 a 30/03, das 13h30 às 17h30 (segunda, quarta e sexta-feira).

– 08/09 a 30/03, das 13h30 às 17h30 (segunda, quarta e sexta-feira). Maquiador – 15/09 a 06/03, das 14h às 17h (segunda, quarta e sexta-feira).

– 15/09 a 06/03, das 14h às 17h (segunda, quarta e sexta-feira). Preparo de Pizzas – 02/09 a 11/09, das 14h às 17h (terça, quarta e quinta-feira).

– 02/09 a 11/09, das 14h às 17h (terça, quarta e quinta-feira). Corte Feminino e Escova – 01/09 a 03/10, das 14h às 17h (segunda, quarta e sexta-feira).

– 01/09 a 03/10, das 14h às 17h (segunda, quarta e sexta-feira). Cuidador de Idoso – 02/09 a 30/04, das 13h30 às 16h30 (terça e quinta-feira).

– 02/09 a 30/04, das 13h30 às 16h30 (terça e quinta-feira). Massagista – 16/10 a 17/06, das 14h às 17h (terça a sexta-feira).

– 16/10 a 17/06, das 14h às 17h (terça a sexta-feira). Confeiteiro – 15/10 a 27/07, das 14h às 17h (segunda a quarta-feira).

Oportunidade de transformação

Com turmas gratuitas e certificação reconhecida nacionalmente, o Senac reforça sua missão de educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, promovendo inclusão e desenvolvimento profissional em Campo Mourão e região.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: (44) 98456-4525.