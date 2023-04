Homem é preso após roubar celular em Campo Mourão

Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã dessa terça-feira, na rua Pavão, no jardim Lar Paraná, logo após cometer um roubo de celular.

Ele já havia tentado levar outro celular na área central da cidade, mas após conseguir tirar o aparelho da vítima, deixou o objeto cair e fugiu.

Os policiais tiveram acesso às imagens que flagraram a ação do indivíduo no centro. O rapaz estava com uma muleta na motocicleta.

Com base nas imagens, os policiais chegaram até o endereço. Ele havia emprestado a motocicleta do irmão com o objetivo de ir ao posto de saúde.