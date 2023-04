Jovem com machadinha invade creche e mata quatro crianças em Santa Catarina

Armado com uma machadinha, um rapaz de 25 anos invadiu uma creche na manhã desta quarta-feira (5), em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina e matou quatro crianças. Uma outra ficou ferida e foi internada em estado grave.

O ataque aconteceu no início da manhã de hoje na creche Cantinho Bom Pastor, que fica na rua dos Caçadores, no bairro Velha. Segundo as informações, o estabelecimento de ensino é particular.

Após o ataque, o assassino deixou o local e se entregou em um batalhão da Polícia Militar. A ação mobilizou grande número de policiais, ambulâncias e muitos pais que ao saberem do ataque foram desesperados para o local. A polícia vai investigar a motivação do crime.