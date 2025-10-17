Projeto Paideia: encerramento celebra, em C. Mourão, formação de jovens empreendedoras

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão (Cmeg), em parceria com o Senac, Sebrae, Sistema Fecomércio e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial, realizou nesta quinta-feira o encerramento do Projeto Paidéia – Curso Atitude Empreendedora. Trata-se de uma das mais significativas ações de formação e estímulo ao protagonismo feminino na juventude mourãoense.

Inspirado no conceito grego de Paideia — que representa a formação integral do ser humano e do cidadão —, o projeto teve como objetivo despertar nas adolescentes o potencial empreendedor, criativo e social, preparando-as para o futuro e para os desafios do mercado de trabalho. Desde maio, o grupo participou de palestras, mentorias e oficinas conduzidas por profissionais do Senac e do Sebrae, com temas voltados ao autoconhecimento, liderança, inovação, planejamento, comunicação e educação financeira.

As atividades foram encerradas com o curso “Etiqueta Social e Profissional”, ministrado pela instrutora Fernanda Reigota, que abordou comportamento, postura e boas práticas no ambiente de trabalho e na vida pessoal.

A presidente da Cmeg/Campo Mourão, Edilaine Maria de Castro, esteve presente na sala de aula e parabenizou as participantes pelo empenho e dedicação demonstrados ao longo da jornada. Ela destacou, emocionada, a importância de cada plano de negócio desenvolvido pelas alunas, avaliados pela consultora do Sebrae, Rosilene Ribeiro Colchon, que junto com uma comissão selecionou os três melhores planos para receber premiações simbólicas (roupas, calçados e acessórios doados por empresárias parceiras da Câmara da Mulher).

TRANSFORMAÇÃO

“Essas jovens chegam ao final do Paideia transformadas. Foram meses de aprendizado, de trocas e de crescimento. Mais do que sonhar, elas aprenderam a planejar seus sonhos e a enxergar oportunidades”, destacou Edilaine Castro.

A solenidade de formatura, marcada para o dia 10 de novembro, às 19 horas, no auditório do Senac local, contará com a presença de autoridades locais, familiares e parceiros institucionais. Será uma noite que celebra não apenas a conclusão do curso, mas a formação de uma nova geração de meninas empreendedoras.

O Projeto Paidéia reafirma o compromisso da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios com a educação transformadora e o desenvolvimento humano, promovendo uma juventude mais preparada, confiante e capaz de empreender seu próprio destino.