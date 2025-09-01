Homem é preso após furtar veículo e provocar acidente durante fuga em Campo Mourão

Um homem de 43 anos foi preso após furtar um veículo Fiat Uno, em Campo Mourão, e tentar fugir da Polícia Militar, em alta velocidade. Enquanto dirigia de forma perigosa chegou a bater em outro carro.

De acordo com informações da Polícia Militar, ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga, dando início a um acompanhamento tático por diversas ruas da cidade.

Em determinado momento, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra outro automóvel que trafegava regularmente pela via. O impacto causou danos materiais e ferimentos leves nos ocupantes, que foram atendidos pelo SAMU, mas não precisaram de encaminhamento hospitalar.

Após o acidente, o suspeito abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais. Com ele, foram localizados uma faca e uma chave de fenda, ferramentas utilizadas para furtar o carro. O automóvel e outros objetos foram recuperados.

As vítimas do furto ainda não haviam percebido a furto do veículo e foram informadas pela equipe policial. O autor foi preso e encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP), juntamente com os materiais apreendidos, para as providências cabíveis.