Homem é preso após furtar roçadeira de empresa

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Militar, por volta das 7h30 desta terça-feira (13), na rua Gilberto Gonçalves Açafrão, no jardim Modelo, em Campo Mourão, após ser flagrado com uma roçadeira costal que ele havia furtado, juntamente com seu comparsa, de uma empresa de máquinas agrícolas nas imediações.

Os policiais foram acionados por populares, que viram dois homens carregando objetos suspeitos em via pública. Ao realizar buscas, os militares visualizaram rapaz carregando a máquina.

Ao perceber a presença da viatura, o homem largou o equipamento, correu e pulou diversos muros de casas próximas, porém foi alcançado e detido. Aos policiais ele confessou que havia cometido o furto em uma empresa nas imediações, na companhia de outro homem, que seria morador do jardim Bandeirantes.

O comparsa não foi localizado pelos policiais. Com base nas informações repassadas pelo autor, os policiais foram até o estabelecimento e confirmaram o furto da roçadeira, além de um botijão, uma extensão e uma furadeira.

A vítima constatou que a porta que dá acesso à sala de ferramentas estava arrombada. O acusado, que já conta com diversas passagens pela polícia, foi preso novamente e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante.

Informações: Comunicação Social 11º BPM