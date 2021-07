Morte de morador de Quinta do Sol será investigada pela polícia

A Polícia Civil de Engenheiro Beltrão vai investigar a morte de um morador de Quinta do Sol para esclarecer se ele morreu por problemas de saúde ou se foi vítima de um crime. Ele teria passado mal na noite de ontem, após um churrasco em sua casa, e segundo sua esposa, acabou caindo em frente à residência.

A ambulância do município foi acionada e o encaminhou ao hospital, onde ele já teria chegado morto, no início da madrugada de hoje. A Polícia Militar foi comunicada, após a médica de plantão constatar algumas escoriações no corpo do rapaz, o que gerou suspeita sobre a morte.

No hospital, os policiais conversaram com a médica e a esposa da vítima, a qual relatou que o marido começou a passar mal após um churrasco em casa. Segundo ela, após tomar banho, o marido começou a sentir muita coceira no corpo e falta de ar.

Ainda segundo a mulher, o homem teria ido para frente da casa e sofreu uma queda sobre as pedras. Na sequência, a mulher teria acionado a ambulância para socorrer o marido.

A médica informou que o homem tem prontuário de bronquite asmática, porém o quadro seria leve. A Polícia Civil também foi informada para as medidas investigativas a serem tomadas. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão para realizar exames que possam esclarecer a causa da morte.

Os policiais militares chegaram a ir até a residência, mas não encontraram nenhum vestígio que pudesse indicar suspeita de crime.