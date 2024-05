Homem é preso após furtar notebook e tablet com rastreador

Um ladrão de residência se deu mal ao furtar um tablet com rastreador e um notebook, no jardim Bandeirantes. A moradora percebeu o furto na tarde de ontem ao retornar do trabalho e encontrar a janela arrombada.

Assim que adentrou na casa, percebeu o desaparecimento dos dois aparelhos. A Polícia Militar foi comunicada e junto da vitima fez o rastreamento do tablet, o qual apontou que o aparelho encontrava-se no jardim Santa Cruz.

Chegando ao local os policiais encontraram uma mulher de 40 anos no endereço. Ela disse que permaneceu o dia todo no trabalho e que o seu companheiro, de 30 anos, era o único presente na residência durante o dia.

Em contato com ele, o suspeito negou o furto, mas apresentou muito nervosismo. Nas buscas feita na residência, os objetos foram encontrados no quarto do autor, dentro do guarda-roupas.

Após localizar o tablet, ele confessou o crime e apontou o local onde estaria o notebook. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor que foi encaminhado para a delegacia.