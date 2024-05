Museu abre exposição sobre Dom Eliseu, 1º bispo de Campo Mourão

Está aberta no Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira a exposição “Dom Eliseu Simões Mendes, o bispo da fé e das realizações”. A exposição do primeiro bispo diocesano de Campo Mourão está aberta a visitação pública de terça a sexta-feira das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas.

A realização é da Secretaria Municipal de Cultura e do Museu, em parceria com a Diocese de Campo Mourão e do Arquivo Histórico Diocesano. Na exposição, o visitante poderá ouvir a voz de Dom Eliseu numa gravação de 1970. Também estão expostos objetos religiosos usados pelo bispo, que esteve à frente da diocese de Campo Mourão até o ano de 1980, quando renunciou ao cargo.

“Dom Eliseu é um dos nomes mais importantes da história de Campo Mourão. A exposição vai reforçar o papel fundamental exercido por ele para o crescimento do município em diferentes áreas. É uma oportunidade para aqueles que conhecem a história, mas também para que as novas gerações possam conhecê-lo”, destaca o secretário de Cultura, Roberto Cardoso.

Nascido em Feira de Santana (BA) em 18 de maio de 1915, Dom Eliseu iniciou sua trajetória como bispo auxiliar de Fortaleza, depois em Mossoró. Como o primeiro bispo de Campo Mourão, teve grande influência e contribuição para o desenvolvimento da igreja e da cidade. Em 1980, após renunciar, voltou para sua terra natal, onde morreu em 2 de março de 2001. Em 2014, seus restos mortais foram trasladados para Campo Mourão e está sepultado na Catedral São José.